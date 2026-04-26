Benes 5. golünü attı

Kayserispor'da Lazslo Benes, ligdeki 5. golünü attı.

Kayserispor'un Slovak futbolcusu Benes, bu sezonki 5.golünü attı. Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna giren ve bu maçta takımının 2. golünü atarak galibiyete ortak olan Benes, kendi adına 5.golünü atmanın da mutluluğunu yaşadı.

Bu sezon 2 de asisti bulunan Benes, Kocaelispor, Antalyaspor, Eyüpspor ve Rizespor (2) maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı