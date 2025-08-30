Ben Shelton, ABD Açık'tan Çekildi

Omuz sakatlığı nedeniyle 6 numaralı seribaşı Ben Shelton, ABD Açık'tan çekilmek zorunda kaldı. Shelton, üçüncü turda Adrian Mannarino ile karşılaşmış ve omuz sakatlığı sebebiyle maçı 5. sete geçmeden tamamlamak zorunda kalmıştır.

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Ben Shelton, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

Üçüncü tur müsabakasında, 22 yaşındaki ABD'li raket Ben Shelton ile 37 yaşındaki Fransız tenisçi Adrian Mannarino, karşılaştı.

İlk 4 seti, 6-3, 3-6, 6-4 ve 4-6 biten mücadele, ABD'li raketin omuz sakatlığı sebebiyle 5. set oynanmadan sona erdi.

Shelton'ın çekilmesiyle 4. tura çıkan Mannarino, Çek raket Jiri Lehecka'nın rakibi oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
