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Belsinspor, Kayseri Ömürspor'u 3-1 Mağlup Etti

Belsinspor, Kayseri Ömürspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Belsinspor, 17. hafta maçında Kayseri Ömürspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Belsinspor; ligin 17. haftasında oynadığı maçta Kayseri Ömürspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Furkan Koç, Oğuzhan Sezer

Belsinspor: Mehmet Kılıçkaya, Burhan Gazi Şahin, Kemal Erdem, Mehmet Gedik, Mehmet Altıparmak, Emre Yenidoğan, M. Ali Yıldırımer, Ahmet Polat (Berkay Kaya dk. 70), Berkcan Şeker, Ömer Ünal (A. Samet dk. 70), Tunahan Harmancı (Alparslan Samet Sarıkaya dk. 78)

Kayseri Ömürspor: Baykal Altay, Abdullah Selvi, A. Turan Özkök, Hakan Bıyık (Yusuf Arslaner dk. 46), Aziz Duran (M. Erkan Doğan dk. 70), Alperen Arık, Ahmet Berat Şekerci (Ekrem Varol dk. 76), Eren Muslu, Seffan Karasu, Fırat Durkut, Eser Şengil

Goller: Emre Yenidoğan (dk. 17, dk. 28), Berkay Kaya (dk. 84) (Belsinspor), Ahmet Berat Şekerci (dk. 53) (Kayseri Ömürspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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