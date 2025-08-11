Bellona Kayserispor'un Futbolcusu Duckens Nazon İran Ekibine Transfer Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un Haitili futbolcusu Nazon, İran ekibi İstiklal'e transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Duckens Nazon'un transferi konusunda İstiklal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.