Bellona Kayserispor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Bellona Kayserispor, 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde sürdürdü. Antrenman, pas ve baskı çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla devam etti.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.
Futbolcular, idmanı çift kale maçla sürdürdü.
Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor