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Belki de yılın transferi! Beşiktaş'ın yıldızından lige damga vuran istatistik

Spor Haberleri

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan ve son haftalardaki performansıyla adından söz ettiren Vincent Aboubakar'ın skora vermiş olduğu katkı dikkat çekiyor. Abou, son 9 maçta 10 gol attı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında geriye düştüğü deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta 3'üncü sezonunu yaşayan Vincent Aboubakar'ın performansı dikkatlerden kaçmıyor.

ABOUBAKAR, DURDURULAMIYOR

Göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 9 maçta 10 atarken 1 de asist kaydetti.

Belki de yılın transferi! Beşiktaş'ın yıldızından lige damga vuran istatistik

BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR

Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Spor Haberler

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