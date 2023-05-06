Belki de yılın transferi! Beşiktaş'ın yıldızından lige damga vuran istatistik
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Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan ve son haftalardaki performansıyla adından söz ettiren Vincent Aboubakar'ın skora vermiş olduğu katkı dikkat çekiyor. Abou, son 9 maçta 10 gol attı.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında geriye düştüğü deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta 3'üncü sezonunu yaşayan Vincent Aboubakar'ın performansı dikkatlerden kaçmıyor.
ABOUBAKAR, DURDURULAMIYOR
Göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 9 maçta 10 atarken 1 de asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR
Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.