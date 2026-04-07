Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti

TFF’nin açıklamasıyla 2. Lig'de oynanacak Bursaspor ile Ankara Demirspor arasındaki kritik karşılaşmanın Eskişehir’de oynanacağı resmileşti.

TFF 2. Lig'de Bursaspor’un Ankara Demirspor ile oynayacağı şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmanın yeri resmen belli oldu.

KRİTİK MAÇ ESKİŞEHİR'DE OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan güncellemeyle mücadelenin Eskişehir’de oynanacağı açıklandı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan maç bilgilerine göre karşılaşmanın stadyumu, Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu olarak güncellendi. Böylece uzun süredir gündemde olan stat değişikliği resmiyet kazandı.

YÖNETİMİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ 

Bursaspor Yönetim Kurulu’nun yaptığı girişimler sonucunda alınan bu karar doğrultusunda, mücadele Pazar günü 32 bin 500 kişi kapasiteli statta oynanacak. Bursaspor için büyük önem taşıyan bu mücadelede, taraftarların da yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Yüksel:

Eskişehir Bursasporun evi zaten , Bizde bir nevi Eskişehirsporluyuz...

