Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti

TFF 2. Lig'de Bursaspor’un Ankara Demirspor ile oynayacağı şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmanın yeri resmen belli oldu.

KRİTİK MAÇ ESKİŞEHİR'DE OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan güncellemeyle mücadelenin Eskişehir’de oynanacağı açıklandı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan maç bilgilerine göre karşılaşmanın stadyumu, Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu olarak güncellendi. Böylece uzun süredir gündemde olan stat değişikliği resmiyet kazandı.

YÖNETİMİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

Bursaspor Yönetim Kurulu’nun yaptığı girişimler sonucunda alınan bu karar doğrultusunda, mücadele Pazar günü 32 bin 500 kişi kapasiteli statta oynanacak. Bursaspor için büyük önem taşıyan bu mücadelede, taraftarların da yoğun katılım göstermesi bekleniyor.