Belki de Ronaldo'ya vurulan en ağır darbe! Manchester United tribünlerinde şok tezahürat

Manchester United'ın 3-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldığı Nottingham Forest maçında, İngiliz devinin taraftarları her zaman Cristiano Ronaldo için yaptıkları tezahüratı bu kez genç yıldız Alejandro Garnacho'nun adını kullanarak yaptı. Manchester United taraftarının bu hareketi, "Ronaldo'yu tamamen sildiler." şeklinde yorumlandı.

Dünya devi Manchester United'ın taraftarları, kulüple olaylı şekilde yolları ayıran Cristiano Ronaldo'yu tamamen unuttu. Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest maçında Old Trafford tribünlerinde yapılan tezahürat bunun en büyük örneği oldu.

OLAY TEZAHÜRAT

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri Rashford, Martial ve Fred kaydetti. Tribünlerde yapılan bir tezahürat ise dikkat çekti.

"RONALDO'YU TAMAMEN SİLDİLER"

Manchester United taraftarı, kulüple olaylı bir şekilde yolları ayıran Cristiano Ronaldo için yaptıkları, "Kanattan ilerliyor... United'ın şarkısını dinleyin... Yaşasın Ronaldo" tezahüratını bu kez genç yıldız Alejandro Garnacho'nun adını kullanarak yaptı. Bu hareket İngiliz basınında "Manchester United taraftarı Ronaldo'yu tamamen sildi." şeklinde yorumlandı.