Haberler

Belekoma Tayfa'dan Bilecikspor'a Sahip Çıkma Çağrısı

Belekoma Tayfa'dan Bilecikspor'a Sahip Çıkma Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecikspor'un taraftar grubu Belekoma Tayfa, ligin başlamasına 1 hafta kala takımın kurulmamasına tepki göstererek, 'Bu takımın tek ve gerçek sahibi Belekoma Tayfa'dır' açıklamasında bulundu. Grup Başkanı Muhammed Ayyılmaz, takımın sahipsiz olmadığını vurguladı.

Bilecikspor'un taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, ligin başlamasına 1 hafta kala hala takımın kurulmamasına tepki göstererek, "Bu takımın tek ve gerçek sahibi Belekoma Tayfa'dır" dediler.

Bilecik 1. Amatör Lig bu hafta A ve B gruplarında oynanacak olan 7 maçla 2025-2026 futbol sezonuna merhaba diyecek. A Grubu'ndan yer alan 1969 Bilecikspor Kulübü 30 Kasım pazar günü saat 13.00'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan Osmaneli Gençlerbiliğispor'a konuk olacak. Hafta sonu oynanacak ligin ilk maçı öncesi takımın idman bile yapmadığı söyleyen Belekoma Tayfa Grup Başkanı Muhammed Ayyılmaz, "Bilecikspor'umuz sahipsiz değildir. Bu kulübün sahibi makamlar, koltuklar, siyasetçiler veya güç gösterisi yapanlar değildir. Bu takımın tek ve gerçek sahibi Belekoma Tayfa'dır. Aktif başkanımız kulübü devraldığında BAL Ligi'ndeydik. Aradan geçen 2 senede bırakın ileri gitmeyi, her anlamda geriye düştük. Ne bir gelişme var, ne bir proje, ne de bu camiayı ayağa kaldıracak bir adım. Ligin başlamasına sadece günler kaldı. Ortada ne idman var, ne kadro var, ne de çıkıp millete hesap verecek bir açıklama. Verilen sözler tutulmadı, vaatlerin hiçbiri sahiplenilmedi. Ama herkes şunu aklına kazısın Bilecikspor asla sahipsiz kalmaz. Belekoma Tayfa burada, dimdik ayakta. Biz bu şehrin, bu armanın gerçek gücüyüz. Biz varken kimse Bilecikspor'a 'Sahipsiz' deme cesaretini bile gösteremez. ve buradan çok net söylüyoruz, Takımımızı asla, ama asla yalnız bırakmayacağız" diye belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.