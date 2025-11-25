Belekoma Tayfa'dan Bilecikspor'a Sahip Çıkma Çağrısı

Bilecikspor'un taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, ligin başlamasına 1 hafta kala hala takımın kurulmamasına tepki göstererek, "Bu takımın tek ve gerçek sahibi Belekoma Tayfa'dır" dediler.

Bilecik 1. Amatör Lig bu hafta A ve B gruplarında oynanacak olan 7 maçla 2025-2026 futbol sezonuna merhaba diyecek. A Grubu'ndan yer alan 1969 Bilecikspor Kulübü 30 Kasım pazar günü saat 13.00'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan Osmaneli Gençlerbiliğispor'a konuk olacak. Hafta sonu oynanacak ligin ilk maçı öncesi takımın idman bile yapmadığı söyleyen Belekoma Tayfa Grup Başkanı Muhammed Ayyılmaz, "Bilecikspor'umuz sahipsiz değildir. Bu kulübün sahibi makamlar, koltuklar, siyasetçiler veya güç gösterisi yapanlar değildir. Bu takımın tek ve gerçek sahibi Belekoma Tayfa'dır. Aktif başkanımız kulübü devraldığında BAL Ligi'ndeydik. Aradan geçen 2 senede bırakın ileri gitmeyi, her anlamda geriye düştük. Ne bir gelişme var, ne bir proje, ne de bu camiayı ayağa kaldıracak bir adım. Ligin başlamasına sadece günler kaldı. Ortada ne idman var, ne kadro var, ne de çıkıp millete hesap verecek bir açıklama. Verilen sözler tutulmadı, vaatlerin hiçbiri sahiplenilmedi. Ama herkes şunu aklına kazısın Bilecikspor asla sahipsiz kalmaz. Belekoma Tayfa burada, dimdik ayakta. Biz bu şehrin, bu armanın gerçek gücüyüz. Biz varken kimse Bilecikspor'a 'Sahipsiz' deme cesaretini bile gösteremez. ve buradan çok net söylüyoruz, Takımımızı asla, ama asla yalnız bırakmayacağız" diye belirtti. - BİLECİK