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Belediye Kütahyaspor şampiyonluğa koşuyor

Belediye Kütahyaspor şampiyonluğa koşuyor

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 32. haftasında Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda Eskişehirspor'u konuk etti. Maç öncesinde Belediye Kütahyaspor formasını 100. kez giyen Muhammet Enes Gök'e Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık 100 numaralı formayı takdim ederek tebriklerini iletti. İlk yarı iki takımın kontrollü oyunuyla geçti.

İkinci yarıya daha istekli başlayan mavi-şimşekler, kanatlardan geldiği ataklarla Eskişehirspor kalesinde etkili olmaya çalıştı. 84. dakikada Bilal Şeflek'in şık ara pasında topla bulaşan Muhammet Enes Gök, topu daha müsait durumdaki takım arkadaşı Can Muhammet Vural'a bıraktı ve Can topu ağlara göndererek takımımıza galibiyeti getiren golü kaydetti.

Maçtan sonra galibiyet coşkusunu taraftarlar ile birlikte doyasıya yaşayan Belediye Kütahyaspor, puanını 62'ye yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Ligin son iki haftasına girilirken mavi-şimşekler, önümüzdeki hafta deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Eskişehirspor Dumlupınar Spor Haberler

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