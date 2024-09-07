Üye Girişi
Haberler

Belçikalı Frederic Caudron, Balaban - Theory Bilardo Turnuvası'nda şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Balaban - Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, Belçikalı Frederic Caudron'un zaferiyle sona erdi. Turnuvada ikinci sırayı Gökhan Salman, üçüncü sırayı ise Turgay Orak ve Burak Haşhaş paylaştı.

İSTANBUL, BU yıl 22'ncisi düzenlenen, Türkiye'nin en önemli bilardo spor tesislerinden BilardoMax'ın ev sahipliğinde organize edilen "Balaban – Theory" Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, Belçikalı Frederic Caudron'un zaferiyle sonuçlandı.

3 Eylül'de başlayan ve nefes kesen mücadelelere sahne olan Balaban - Theory handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, oynanan final maçıyla sona erdi.

BilardoMax Spor Tesisi'nde yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla başlayan ve 6 aydır devam eden eleme turlarının ardından son 32 turuna kalma başarısı gösteren 22 sporcu, bu turdan itibaren turnuvaya dahil olan profesyonel oyuncularla şampiyonluk mücadelesi verdi.

Frederic Caudron'un şampiyonluğuyla noktalanan turnuvada ilk 3 sıra şu şekilde oluştu;

1-Frederic Caudron

2-Gökhan Salman

3-Turgay Orak ve Burak Haşhaş

Her geçen sene daha geniş kitlelere hitap eden turnuvanın, önümüzdeki yıl da yine şampiyon sporcular ve ses getirecek sürprizlerle düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbul Balaban Güncel Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

Mansur Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

 İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Adalet kavramının sorgulandığı bugünlerde yürekleri dağlayan görüntü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title