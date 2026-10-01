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Belçika, yarın TSİ 21.45'te Türkiye ile oynayacağı maç öncesi son idmanını yaptı

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 3'üncü maçta yarın TSİ 21.45'te Türkiye'yi konuk edecek Belçika, maçın hazırlığını tamamladı. Van Bommel yönetimindeki antrenman salonda başladı, sahada koşu, pas çalışmalarıyla sürdü; basına kapalı bölümde taktik çalışıldığı öğrenildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 3'üncü maçında yarın TSİ 21.45'te Türkiye'yi konuk edecek Belçika, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tubize'deki Belçika Milli Takım Tesisleri'nde teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde yapılan antrenman salonda çalışmayla başladı. Sahada koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Belçika, yarın TSİ 21.45'te Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Türkiye'yi konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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