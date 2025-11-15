Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı
2026 Dünya Kupası Elemeleri J grubu 8. maçında Belçika, deplasmanda Kazakistan ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası biletini son maça bırakan konuk ekip, Lihtenştayn'ı yenmesi halinde 2026 Dünya Kupası'na katılacak.
- Belçika ile Kazakistan arasındaki 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
- Belçika, 15 puanla Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son maça bıraktı.
- Belçika'nın son maçta Lihtenştayn'ı yenmesi durumunda 2026 Dünya Kupası'na katılacağı belirtildi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri J grubu 8. maçında Kazakistan ile Belçika karşı karşıya geldi. Astana Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.
İKİ TAKIMDAN KARŞILIKLI GOLLER
Kazakistan'ın golünü 9. dakikada Dastan Satpaev atarken, Belçika'nın golünü 48. dakikada Hans Vanaken kaydetti. Kazakistan'da Islam Chesnokov 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
DÜNYA KUPASI BİLETİ SON MAÇA KALDI
Bu sonuçla birlikte Belçika, puanını 15'e yükseltti. Belçika, Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son maça bıraktı. Belçika, Lihtenştayn'ı yenmesi halinde 2026 Dünya Kupası'na katılacak. Kazakistan ise 8 puanda kaldı.