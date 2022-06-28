Beklenmedik karar! Son olarak Denizlispor forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bıraktı
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen oyuncu, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.
Galatasaray formasıyla tanınan 32 yaşındaki Muğdat Çelik futbolu bırakma kararı aldı. Son olarak Denizlispor'da forma giyen oyuncu kulübünden ayrıldı. Yeşil siyahlı yönetim bir açıklama paylaştı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Denizlispor Kulübü bu ayrılığı, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
AKHİSARSPOR'DA YILDIZI PARLADI
Akhisarspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla 18 maçta 4 gol kaydetti. Ardından Kayserispor ve Gaziantep FK formaları giyen oyuncu, son olarak Denizlispor formasıyla 9 maçta 1 gol kaydetti.