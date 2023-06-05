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Hayal gerçek oldu, yer yerinden oynadı! Icardi ve Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' düeti

Spor Haberleri

23'üncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın özel gecesinde Mauro Icardi ve Simge Sağın sahneye birlikte çıktı. İkili, "Aşkın Olayım" şarkısını söyleyerek tribünleri coşturdu.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından kupayı kaldırdı. Fenerbahçe'ye gol atan Icardi, maç sonu kutlamalara damga vurdu.

SİMGE İLE SAHNEYE ÇIKTI

Bu sezon Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasına gelen ünlü sanatçı ile sahneye çıktı. Statta yer yerinden oynadı.

Beklenen oldu, yer yerinden oynadı! Icardi ve Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' düeti

DÜET YAPTILAR

İkili 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi. Icardi'nin coştuğu anlarda Simge de gülmeye başladı. Bütün bir yıl konuşulan ikilinin buluşması gündeme damgasını vurdu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Simge Sağın Spor Haberler

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