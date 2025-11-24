Haberler

Beklenen oldu! 8 maçta 3 kez kazanabilen ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de 7. haftada göreve getirilen teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldığını açıkladı. Ünlü teknik adam, takımının başında çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

  • Arca Çorum FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdı.
  • Çağdaş Çavuş takımın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
  • Arca Çorum FK teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrıldı.

'KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çavuş'a teşekkür edildi. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile Kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Çağdaş Çavuş'a ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Çağdaş Çavuş." ifadelerine yer verildi.

8 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Lig'in 7. haftasında teknik direktör Tahsin Tam'ın ardından kırmızı-siyahlı ekipte göreve getirilen Çavuş, takımın başında çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmiş, son olarak Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çorum FK, Bandırmaspor'a 1-0 yenilmişti.

HÜSEYİN EROĞLU DÖNEMİ

Öte yandan Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Eroğlu için, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla yarın saat 14.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Eroğlu, en son Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

