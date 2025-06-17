Bekir İrtegün'ün yeni adresi TFF 2. Lig
TFF 2. Lig ekibi Adana 01 FK teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile prensipte anlaşma sağladı.
TFF 2. Lig'de şampiyonluk hedefi olan Adana 01 FK, teknik direktörlük konusunda mutlu sona ulaştı.
PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI
Adana 01 FK, geride bıraktığımız sezonlarda Tuzlaspor'u çalıştıran Bekir İrtegün ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan uzun süreli görüşmeler sonucunda Bekir İrtegün, Başkan Menderes Kutlu'nun teklifini kabul etti. Sözlü anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi beklenirken, genç teknik adamın önümüzdeki günlerde Adana'ya gelerek sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.
TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ
2020 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Tuzlaspor'da yardımcı antrenörlük yapmasının ardından yine Tuzlaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Takımıyla 24 maça çıkan İrtegün, 1.17 puan ortalaması yakaladı.