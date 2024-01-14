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Bekir İrtegün: 'Bireysel hatalardan gol yedik'

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Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, 2-1 kaybettikleri Çorum FK maçı sonrası bireysel hatalar sebebiyle gol yediklerini belirtti.

- Bekir İrtegün : "Bireysel hatalardan gol yedik"

ÇORUM - Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, 2-1 kaybettikleri Çorum FK maçı sonrası yaptığı açıklamada bireysel hatalar sebebiyle gol yediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Tuzlaspor, konuk olduğu Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, "Boş dönmemek istiyorduk. Her zamanki gibi çok gol kaçırdık. Yine bireysel hatalardan gol yedik. Bunlar üzerinde çalıştığımız konular ancak ne yazık ki bugünde aynı hataları yaptık" dedi.

Tuzlaspor'un maçın son dakikalarında faul gerekçesiyle geçersiz sayılan golü hakkında da açıklamada bulunan İrtegün, "Son dakikadaki pozisyonu izledikten sonra daha sağlıklı bir şeyler söyleyebilirim. İzlediğimiz kadarıyla pozisyon faul gibi durmuyor. Hakem arkadaşımız belki önceden çaldığı için kararından dönemedi ya da öyle değerlendirdi. Sonuçta mağlup olduk. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Serkan hoca ve Çorum FK'yı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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