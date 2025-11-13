Haberler

beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi Haber Videosunu İzle
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

beIN Sports spikeri Gürler Akgün, canlı yayındayken eşinden gelen mesajla ikinci kez baba olacağını öğrendi. Eşi o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşırken, Akgün'ün yayında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Beın Sports spikeri Gürler Akgün, yayın sırasında telefonuna düşen mesajı okuduğunda büyük bir sürpriz yaşadı. Akgün, eşinin gönderdiği mesajla ikinci kez baba olacağını öğrendi.

EŞİ O ANLARI KAYDA ALDI

Akgün'ün eşi, haberi canlı yayın anında vermek için özel bir plan yaptı. O anları videoya alarak, "Eşime canlı yayındayken ikinci kez baba olacağı haberini veriyorum" notuyla sosyal medyada paylaştı.

KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Telefonundaki mesajı okuyan Gürler Akgün'ün canlı yayında bir an duraksayarak şaşkınlık yaşadığı görüldü. Spikerin o anları sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.