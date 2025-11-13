beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
0:00/0:00
beIN Sports spikeri Gürler Akgün, canlı yayındayken eşinden gelen mesajla ikinci kez baba olacağını öğrendi. Eşi o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşırken, Akgün'ün yayında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü.
Beın Sports spikeri Gürler Akgün, yayın sırasında telefonuna düşen mesajı okuduğunda büyük bir sürpriz yaşadı. Akgün, eşinin gönderdiği mesajla ikinci kez baba olacağını öğrendi.
EŞİ O ANLARI KAYDA ALDI
Akgün'ün eşi, haberi canlı yayın anında vermek için özel bir plan yaptı. O anları videoya alarak, "Eşime canlı yayındayken ikinci kez baba olacağı haberini veriyorum" notuyla sosyal medyada paylaştı.
KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI
Telefonundaki mesajı okuyan Gürler Akgün'ün canlı yayında bir an duraksayarak şaşkınlık yaşadığı görüldü. Spikerin o anları sosyal medyada büyük ilgi topladı.