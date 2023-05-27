Bein Sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı detayları. TV yayın akışı içerisinde hangi programlar var? İşte detaylar...

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:30 Beinspired

03:30 Gamer

04:30 İstatistik Bankası

05:00 Süper Lig Haftası

05:30 Kasımpaşa - İstanbulspor

07:15 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Yozgatspor - Galatasaray

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Alanyaspor - Kasımpaşa

15:00 Fenerbahçe - Antalyaspor

15:30 Ankaragücü - Galatasaray

16:00 A. Demirspor - Beşiktaş

18:00 Beinspired

19:00 Taraftar

20:00 Süper Hikayem

21:00 Bein 1. Lig

22:30 Kaleci ve Golcü

23:30 Süper Lig Haftası