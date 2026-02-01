Haberler

Eskişehirli sporcu Türkiye şampiyonluğu kürsüsünde

Güncelleme:
Eskişehirli sporcu Begüm Tunçbilek, Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda eksi 54 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, sergilediği başarılı performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcu Begüm Tunçbilek, eksi 54 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sakarya ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından 2013 doğumlu Begüm Tunçbilek, eksi 54 kg kategorisinde sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Kürsünün en üst basamağına çıkarak Türkiye şampiyonluğu unvanını göğüsleyen genç sporcu, elde ettiği bu dereceyle hem Eskişehir spor camiasını hem de ailesini gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

