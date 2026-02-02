Eskişehirli sporcudan Türkiye şampiyonluğu

Eskişehir'den Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'na katılan Begüm Tunçbilek, yarıştığı kategoride Türkiye şampiyonu oldu.

Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası, Sakarya'da düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehir'den Begüm Tunçbilek de katılım sağladı. Tunçbilek, 54 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Sporcumuz sevgili Begüm Tunçbilek'i yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun" dedi. - ESKİŞEHİR