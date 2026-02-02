Haberler

Eskişehirli sporcudan Türkiye şampiyonluğu

Eskişehirli sporcudan Türkiye şampiyonluğu
Güncelleme:
Eskişehirli karateci Begüm Tunçbilek, Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehir'den Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'na katılan Begüm Tunçbilek, yarıştığı kategoride Türkiye şampiyonu oldu.

Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası, Sakarya'da düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehir'den Begüm Tunçbilek de katılım sağladı. Tunçbilek, 54 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Sporcumuz sevgili Begüm Tunçbilek'i yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
