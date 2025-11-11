Haberler

Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Güncelleme:
Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma'dan vazgeçmiş değil. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın bu transfer için 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla temaslara başladığı ve 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

  • Galatasaray, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bedelsiz olarak transfer etmeyi hedefliyor.
  • Galatasaray, Bissouma'ya 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
  • Yves Bissouma'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirtiliyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BEDELSİZ OLARAK GALATASARAY'A

The Sun'da yer alan habere göre; Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündemde uzun süre bulunan Yves Bissouma'ya olan ilgisini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Haberde, Galatasaray'ın 29 yaşındaki yıldız isimle temaslara başladığı ve 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı. Bissouma'ya Premier Lig'den de bazı takımların da ilgi gösterdiği dile getirildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bissouma'nın, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

