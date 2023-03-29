Bedeli ağır oldu! Ankaragücü-Beşiktaş maçında futbolculara tekme atan taraftara hapis cezası

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sahaya girip Beşiktaşlı oyunculara tekme atan bir taraftar göz altına alındı. Konuyla ilgili yeni yaşanan gelişmede taraftarın cezası belli oldu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Berkay Ö. ve taraf avukatları katıldı. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Berkay Ö'nün 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Sanığı kasten yaralama suçundan da 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8 aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açmıştı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü taraftarı sahaya girdi. Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara, Josef müdahale etti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, Josef'e taraftara yönelik müdahalesinden dolayı kırmızı kart gösterdi.