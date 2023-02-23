Tarihin en iyisi bedavaya geliyor! Marcelo'nun yeni rotası Süper Lig ekibi

Olympiakos'la sözleşmesini fesheden Marcelo, Beşiktaş'la görüşüyor. Sol bek arayışında olan Siyah-Beyazlılar, bonservissiz olan ve yüksek maaş talebinde bulunmayan Brezilyalı yıldızla 6 aylık mukavele imzalamayı düşünüyor. Kazanmadık kupa bırakmayan 34 yaşındaki futbolcu, gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösteriliyor.

Sol bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Marcelo transferi. Olympiakos'la mukavelesini fesheden 34 yaşındaki Brezilyalı sol bekin temsilcisi, Siyah-Beyazlılar'la görüşüyor.

BONSERVİSİ YOK

Yunan ekibi ile yolları ayıran yıldız futbolcunun bonservisinin olmaması, Beşiktaş için iştah kabartan bir unsur. Siyah-Beyazlılar, Marcelo'nun yaşını da göz önünde bulunarak 6 aylık sözleşme üstünde duruyor.

BREZİLYA YILDIZIN TALEBİ 2 YILLIK

Kariyerini Avrupa'da devam ettirmek isteyen Marcelo'nun talebi ise 2 yıllık sözleşme. Siyah-Beyazlılar bu süreye sıcak bakmıyor. Taraflar orta yolu bulursa 34 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

10 MAÇTA 3 GOL ATTI

Olympiakos formasıyla 10 maça çıkan Marcelo, 3 kez gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı futbolcu Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga şampiyonluğu yaşadı.

TARİHİN EN İYİSİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Kariyerinin son demlerini geçiren yıldız isim, Roberto Carlos ile tarihin gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösteriliyor.