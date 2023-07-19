Bedavaya aldılar! Trabzonspor, Göktan Gürbüzü kadrosuna kattı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu için Borussia Dortmund'a bonservis bedeli ödenmeyeceği ancak sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği açıklandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Oyuncuya ise 3+2 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya ilk sezon için 7 milyon TL, ikinci sezon için 8.8 milyon TL, üçüncü sezon için 11 milyon TL ödeceği açıklandı. 2 yıllık opsiyonun kullanılması halinde ise oyuncuya ilk yıl 14 milyon TL, ikinci yıl ise 17 milyon TL ödeneceği açıklandı.