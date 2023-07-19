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Bedavaya aldılar! Trabzonspor, Göktan Gürbüzü kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Alman devi Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncuyla 3+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu için Borussia Dortmund'a bonservis bedeli ödenmeyeceği ancak sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği açıklandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Oyuncuya ise 3+2 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya ilk sezon için 7 milyon TL, ikinci sezon için 8.8 milyon TL, üçüncü sezon için 11 milyon TL ödeceği açıklandı. 2 yıllık opsiyonun kullanılması halinde ise oyuncuya ilk yıl 14 milyon TL, ikinci yıl ise 17 milyon TL ödeneceği açıklandı.

Bedavaya aldılar! Trabzonspor, Göktan Gürbüzü kadrosuna kattı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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