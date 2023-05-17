Bayraklı'da 19 Mayıs kutlamaları renkli geçecek

Bayraklı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl da coşkulu etkinliklerle kutlayacak. Cuma günü Bayraklı sahilinde gerçekleşecek program kapsamında zumbadan ayak tenisine, futboldan basketbola, tekvandodan güreş müsabakalarına kadar birçok etkinlik renkli görüntülere sahne olacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "7'den 70'e herkesi birbirinden eğlenceli etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bayraklı'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında 19 Mayıs Cuma Bayraklı Sahili birbirinden renkli spor müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Zumba gösterisi, ayak tenisi, halat çekme, corn hole, turnuvaları, step board gösterisi, çember atma yarışması, anne-çocuk voleybol, baba-oğul futbol, tekvando, güreş ve basketbol turnuvaları ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşatacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ulusal bayramlarımızı Bayraklı'da her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programımız kapsamında da binlerce gencimizi ve ailelerini Bayraklı sahilinde bir araya getiriyoruz. Herkesi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.