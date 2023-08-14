Bayraklı Belediyesi Sporcuları İller Arası Şampiyonada Üçüncü Oldu

Bayraklı Belediyesi sporcuları, Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen iller arası şampiyonada üçüncü oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sporcuları kutladı ve gurur duyduğunu belirtti.

Bayraklı Belediyesi sporcuları, Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen iller arası şampiyonada üçüncü oldu. Bayraklı Belediye Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'nın gururu olan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Spor alanındaki başarıları ve milli takımlar düzeyinde yetiştirdiği sporcularıyla öne çıkan Bayraklı Belediyesi, Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen iller arası turnuvaya ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 7 ilden 200 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvaya takım olarak katılan Bayraklı Belediyesi, üçüncü oldu.

Başkan Sandal, "Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onları destekliyoruz. Bayraklı Belediyesi; çocuklarımızın, gençlerimizin gayreti ve başarıları sayesinde altyapıda, gençlik ve sporda lokomotif bir güç haline geldi. Bu konuda biz de üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya devam edeceğiz. İlçemizi gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.