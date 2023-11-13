Bayern Münih, Trabzonspor'un 17'lik yıldızını izliyor! Teklif yapmaları an meselesi

Bayern Münih, Trabzonspor'dan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ın maçlarını izletiyor. U19 takımında görev yapan genç eldiven, bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'dan sonra kalenin yeni sahibi olarak görülüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih, Trabzonspor'un genç eldivenini radara aldı. Alman devi,17 yaşındaki Onuralp Çevikkan için pusuda bekliyor.

ALMANLAR SIRAYA GİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Bayern Münih ve Hoffenheim, 17 yaşındaki Onuralp Çevikkan'ın maçlarını yakından takip ettiriyor. Trabzonspor'un U19 takımında forma giyen genç eldiven için Alman ekipleri kısa süre içinde harekete geçebilir.

UĞURCAN'DAN SONRA ELDİVENLERİ ALACAK

Trabzonspor'un Altınordu'dan 700 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Onuralp Çevikkan, henüz A Takım'da forma şansı bulamadı. Çevikkan'a Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan sonra eldivenlerin yeni sahibi olarak bakılıyor.