Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Alman ekibi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Alman ekibi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Alman temsilcisi Bayern Münih, 32 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Müller'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp CEO'su Oliver Kahn konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Müller bu kulübün armasını kalbinde taşıyan bir ikon. Böylesine önemli bir oyuncunun sözleşmesini uzattığımız için çok memnunuz" diye konuştu.

Müller ise Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Alman futbolcu, Bayern Münih ile çıktığı 611 müsabakada 220 kez rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Thomas Müller, Bayern Münih, Alman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title