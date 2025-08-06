Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza

Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
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Bayern Münih kariyerine son veren Alman oyuncu Thomas Müller, MLS ekibi Vancouver Whitecaps, Alman oyuncu Thomas Müller'i transfer etti.

MLS ekibi Vancouver Whitecaps, Alman oyuncu Thomas Müller'i transfer etti.

MÜLLER'DEN 1+1 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Müller ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza

33 KUPA KAZANDI

Tüm kariyerini Bayern Münih'te geçiren 35 yaşındaki Müller, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli futbolcu, Bavyera ekibinde 13 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Almanya Kupası, ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 33 kupa zaferi yaşadı.

756 MAÇTA 250 GOL

Kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Müller, görev yaptığı 756 karşılaşmada 250 gol kaydetti. Thomas Müller, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı Almanya Milli Takımı'nda ise 131 maçta 45 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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