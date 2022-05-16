Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayıp soluğu Türkiye'de aldı! Lewandowski'nin eşinden bomba paylaşım - Haberler

Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayıp soluğu Türkiye'de aldı! Lewandowski'nin eşinden bomba paylaşım
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Bundesliga'da sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Alman devinden ayrılacağını açıklamıştı. Yıldız futbolcu sezonun sona ermesiyle birlikte ailesiyle soluğu Türkiye'de aldı. Lewandowski'nin eşi Anna'nın, "Yeniden Türkiye" ifadesiyle yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.
Yeni sezonda Bayern Münih forması giymeyeceğini açıklayan Robert Lewandowski tatil için Antalya'yı tercih etti.
"YENİDEN TÜRKİYE"
Yıldız golcünün eşi Anna, "Yeniden Türkiye" ifadesini kullandığı paylaşımlarda tatillerinden kesitler paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımlara yorum yağdı. Bazı Türk taraftarlar, Polonyalı golcüyü kendi takımlarına çağırırken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bayern Münih'ten ayrılan Lewandowski'nin yeni sezonda Barcelona forması giymesi bekleniyor.
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