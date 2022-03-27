Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor! İşte Robert Lewandowski'nin yeni takımı - Haberler

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Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor! İşte Robert Lewandowski'nin yeni takımı

Haberler.com - Spor
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Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski ile Alman devi arasındaki sözleşme görüşmeleri durdu. Polonyalı golcü için Barcelona'nın devreye girdiği ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. Katalanların bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Yeni sezona fırtına gibi başlamak isteyen Barcelona, kadro kalitesini artırmak için girişimlere başladı. Yıldız bir golcüyü takıma kazandırmak için kolları sıvayan Katalan devi, Robert Lewandowski'yle prensip anlaşmasına vardı.

PAZARLIK MASASINA OTURUYORLAR

Ajansspor'un Sport'tan aktardığı habere göre, Bayern Münih ile 2023'e kadar kontratı bulunan Robert Lewandowski, sözleşme konusunda sorun yaşadı ve sezon sonu için Barcelona ile anlaşma sağladı. Dev kulüplerin ise golcünün bonservis bedeli için pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor! İşte Robert Lewandowski'nin yeni takımı

50 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Barcelona'nın, Bundesliga ekibi Bayern Münih ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Haberler.com - Spor

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Barcelona, Spor, Haberler

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