Bayern Münih, Spencer Dinwiddie'yi Kadrosuna Katıyor

Almanya ekibi Bayern Münih, Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) son olarak Dallas Mavericks forması giyen skorer oyuncu Spencer Dinwiddie'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ABD'li şutörle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Dinwiddie, 2014'te adım atarak 11 sezon görev aldığı NBA'de Mavericks'in yanı sıra Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Los Angeles Lakers formaları giydi.

İlk kez Avrupa'da görev yapacak tecrübeli basketbolcu, NBA'de çıktığı 621 normal sezon maçında 13 sayı, 3 ribaunt ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı.