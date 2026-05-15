Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich'in sözleşmesini uzattı

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, kalecileri Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Kulüp, Jonas Urbig'in de yer aldığı kaleci kadrosunda bu iki tecrübeli ismin gelecek sezon da takımda olacağını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Jonas Urbig'in de yer aldığı, kendini kanıtlamış kaleci kadrosunda, Manuel Neuer ve Sven Ulreich ile sözleşmeler 2027 yılına kadar uzatıldı." bilgisi verildi.

Şampiyon takımın kaleci kadrosundaki üç eldiven de Alman oyunculardan oluşurken 22 yaşındaki Urbig ile tecrübeli kaleciler 40 yaşındaki Manuel Neuer ve 37 yaşındaki Sven Ulreich, gelecek sezon takımda yer alacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Haberler.com
