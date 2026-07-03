Bayern Münih, Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı
Bundesliga ekibi Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'tan 23 yaşındaki sol bek Nathaniel Brown'ı 55 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bavyera ekibi, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Almanya Milli Takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı 55 milyon avroya transfer etti.
Bayern Münih, 23 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı