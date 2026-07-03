Haberler

Bayern Münih, Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'tan 23 yaşındaki sol bek Nathaniel Brown'ı 55 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bavyera ekibi, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Almanya Milli Takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı 55 milyon avroya transfer etti.

Bayern Münih, 23 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' bakın ne yedirmişler

Bir üniversite ilk kez listede! "Adana" diye bakın ne yedirmişler
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış

Polisin kıskıvrak yakaladığı tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Futbol kurallarında değişiklik! Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde

Tıp fakültesinde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de işin içinde
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti