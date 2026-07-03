Bayern Münih, Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bavyera ekibi, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Almanya Milli Takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı 55 milyon avroya transfer etti.

Bayern Münih, 23 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol kaydetti.