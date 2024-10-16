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Bayern Münih logosundaki değişim herkesi şaşırttı

Bayern Münih logosundaki değişim herkesi şaşırttı
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Alam devi Bayern Münih, logosunda küçük bir değişikliğe gidildi. Yeni logoda eskiye göre daha parlak renkler kullandı. Görenleri şaşırtan bu değişim, çok konuşuldu ve alay konusu oldu.

Dünyanın önde gelen kulüplerinden olan Alman devi Bayern Münih logosunda değişikliğe gittiğini açıkladı.

DAHA PARLAK RENKLER KULLANILDI

    Yeni Bayern Münih logosu aynı tasarımı koruyor, sadece renklerinde küçük bir değişiklik bulunuyor. Hem kırmızı hem de mavi tonlar eski logoya göre biraz daha parlak olacak şekilde ayarlandı.

    İşte o değişim;

    Bayern Münih logosundaki değişiklik herkesi şaşırttı

    SOYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

    Bayern Münih'in yeni logosunu görenler yapılan değişikliğe anlam veremedi. Alman ekibinin yaptığı bu küçük değişiklik sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar, "Değişim muhteşem", "Köklü bir değişim olmuş", "Ardaki 7 farkı bulabilen var mı?, "Bu değişime kaç para harcandı?", "Biz nasıl ayırt edeceğiz yeni logoyu?", "Böyle radikal değişikliklere ihtiyacım var", "Yanlışlıkla çamaşır suyu dökülmüş", "Yapılabilecek tüm değişiklikler yapılmış, eskisinden çok daha güzel olmuş" tarzında yorumlar yaptı.

    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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    Yorumlar (1)

    Orhan Kaya:

    iPhone 16 yeni modeli bir nevi aynisi olmus

    0
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