Bundesliga'da Bayern Münih, Köln deplasmanında 3 golle kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 3-1 mağlup etti.

RheinEnergie Stadı'nda oynanan 17. hafta maçında lider Bayern Münih, Köln'e konuk oldu.

Linton Maina'nın 41. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 geriye düşen Bavyera ekibi, Serge Gnabry'nin 45+5, Kim Min-jae'nin 71 ve Lennart Karl'ın 84. dakikada bulduğu gollerle 3-1 galip geldi.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Cenk Özkacar, 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla puanını 47 yapan Bayern Münih, en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki 11 puanlık farkı korudu. Köln ise 17 puanda kaldı.