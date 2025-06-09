Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies, bir Türk arkadaşının düğününe katıldı. 24 yaşındaki oyuncu, düğünde takı takmayı da ihmal etmedi.
Bundesliga'da sezonu şampiyon bitiren Bayern Münih'te oyuncular ve teknik heyet tatile çıktı. Bavyera devinin yıldız ismi Alphonso Davies tatildeyken Türk arkadaşının düğününe katıldı.
500 EURO TAKTI
24 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarını tebrik etmeden önce taktığı parayı gösterdi. Bu sırada kendisinin ismi biraz farklı şekilde olsa da, "Alfalonso Davies'ten de 500 euro. Teşekkür ederiz Alfalonso'ya." şeklinde anons edildi.
Sosyal medyada gündem olan videoda çoğu kullanıcı Alphonso Davies'in takı miktarının azlığına dikkat çekti.