Bayern Münih'in sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya ödediği bonservise kimse inanamadı
Alman devi Bayern Münih 17 yaşındaki forvet Mathys Tel'in transferi için Rennes ile 20+8.5 milyon euro bonservis ödedi. Genç futbolcu profesyonel kariyerinde sadece 79 dakika forma giydi.
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Transfer döneminin etkin ekiplerinden biri olan Bayern Münih, yine çok konuşulacak bir transfere imza attı. Alman devi Bayern Münih, Rennes forması giyen 17 yaşındaki Mathys Tel, 20+8.5 milyon euro bonuslar karşılığında transfer etti.
SADECE 79 DAKİKA FORMA GİYDİ
17 yaşındaki genç yıldız adayı Mathys Tel, profesyonel futbolculuk kariyerinde yalnızca 79 dakika forma giydi. Bu transfer dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Bayern Münih, bu transfer döneminde De Ligt, Gravenberch, Mazraoui ve Sadio Mane gibi yıldızlarını da kadrosuna kattı.