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Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Sacha Boey sakatlandı

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Bayern Münih'in Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, antrenmanda sol arka adalesinden sakatlık yaşadı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey'un antrenmanda sol arka adalesinden sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Transfer döneminde Galatasaray'dan, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlandığı ifade edildi. Münih'in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Boey'un antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlık geçirdiği ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtildi.

23 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla şu ana kadar 2 resmi maçta görev almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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