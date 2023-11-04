Bayern Münih'in Faslı Oyuncusu Mazraoui, Dortmund Maçında İlk Kez Sahaya Çıktı

Bayern Münih'in Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui, Filistin'e verdiği destekle gündeme gelmesinin ardından Dortmund maçında ilk kez sahaya çıktı. Mazraoui, etkili bir oyun sergileyerek Bayern Münih'in 4-0 galibiyetinde önemli rol oynadı.

İskender GÜNGÖR/DORTMUND, DHA - Bayern Münih'in Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui, Filistin'de yaşananlarla ilgili Instagram paylaşımıyla gündem olan açıklama sonrası ilk maçına Dortmund karşısında çıktı. Mazraoui, deplasmanda oynanan derbi karşılaşmasına ilk 11'de başlarken karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergiledi. Bayern Münih ise derbiyi 4-0 kazandı.

Signal Iduna Park'ta oynanan derbi maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Karşılaşmayı Türk kökenli hakem Deniz Aytekin yönetti. Üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, Dayotchanculle Upamecano'nun ve Harry Kane'nin (3) golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Bayern'in sağ beki Mazraoui, Filistin'e verdiği desteğin ardından ilk kez yeşil zemine çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Kuran-ı Kerim'den alıntı yaptığı "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" ayetini paylaşımının ardından hem Almanya'nın hem dünya spor camiasının gündemine oturmuştu.

Mazraoui'ye tepki veren Federal parlementodan Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istemişti.

Mazraoui, paylaşımından birkaç gün sonra başka bir açıklama yapsa da özür dilememişti. Tüm gözlerin çevrildiği Bundesliga'nın güçlü takımı Bayern Münih ise oyuncusuna sahip çıkmıştı. Bayern Münih Başkanı Jan-Christian Dreesen ise yaptığı, "Noussair Mazraoui, barışı seven bir kişi olarak terörizme ve savaşa karşı olduğuna dair bize güvenilir bir güvence verdi" açıklamasıyla tartışmalara son vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Mazraoui bugün oynanan derbi maçta sahada yer aldı.

TEPKİLER BİTMİYOR

Kulübü Mazraoui'yi affetse de Yeşiller Partili Alman-İsrail Topluluğu Başkanı ayrıca "Tikvah Enstitüsü'nün genel müdürü Volker Beck (62), "7 Ekim'deki katliamın ardından ' Filistin'deki mazlum kardeşlerimize yardım edin ki zafere ulaşsınlar' ifadesi ancak Hamas'ın eylemlerinin onaylanması olarak anlaşılabilir" diyerek Münih polisi ve savcılığına, Bayernli futbolcu Mazraoui hakkında açıklamanın 'İnsanlığa karşı işlenen suçların onaylanması" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bir başka tepki ise Yahudiler Merkez Konseyi, Filistin yanlısı paylaşımları sebebiyle Mazraoui'nin rapor almasını istemiş, 25 yaşındaki oyuncunun 'Daha fazla pişmanlık duymasını ve kendini düzeltmesi' çağrısı yapmıştı.

Öte yandan Bundesliga ekiplerinden Mainz, Filistin'e destek veren Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini dün feshetmişti.