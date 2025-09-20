Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 4. hafta maçında Bayern Münih, Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmada, Bayern Münih, 44. dakikada Harry Kane ile öne geçerken, 48. ve 77. dakikalarda aynı oyuncuyla iki penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Hoffenheim, 82. dakikada Vladimir Coufal'le gol buldu ancak Bayern Münih 90+9. dakikada Serge Gnabry ile 1 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih 12 puanla namağlup olarak devam ederken, Hoffenheim 6 puanla 9. sırada yer alıyor.