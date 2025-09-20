Bayern Münih, Hoffenheim'ı 4-1 Mağlup Etti
Almanya 1. Futbol Ligi'nde Bayern Münih, 4. hafta maçında Hoffenheim'ı 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Harry Kane maçta 3 golle yıldızlaşırken, Bayern'in namağlup yürüyüşü devam etti.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 4. hafta maçında Bayern Münih, Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti.
PreZero Arena'da oynanan karşılaşmada, Bayern Münih, 44. dakikada Harry Kane ile öne geçerken, 48. ve 77. dakikalarda aynı oyuncuyla iki penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Hoffenheim, 82. dakikada Vladimir Coufal'le gol buldu ancak Bayern Münih 90+9. dakikada Serge Gnabry ile 1 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Lider Bayern Münih 12 puanla namağlup olarak devam ederken, Hoffenheim 6 puanla 9. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor