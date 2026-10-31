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Bayern Münih, evinde Dortmund ile 2-2 berabere kalarak 18 puanla zirvede kaldı

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Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Bayern Münih ve ikinci sıradaki Dortmund, 18'er puanla zirvedeki yerini korudu.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) zirve mücadelesinde, Bayern Münih konuk ettiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.

"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, 38. dakikada Konrad Laimer'in golüyle ilk yarıyı Borussia Dortmund karşısında 1-0 önde kapattı.

Sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Harry Kane, 56. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Borussia Dortmund, 60. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle eşitliği yakalarken 66. dakikada Upamecano, Münih temsilcisini tekrar öne geçiren golü kaydetti.

Borussia Dortmund, karşılaşmanın 89. dakikasında Fabio Silva'nın golüyle 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, lider Bayern Münih ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund, 18'er puanla ligin zirvesindeki yerini korudu.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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