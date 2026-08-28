Bayern Münih, Stuttgart'ı 5-1 ile geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti.

Bavyera ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Dayot Upamecano, 55 ve 63. dakikalarda Michael Olise, 57. dakikada Josha Vagnoman (kendi kalesine) ve 90. dakikada Luis Diaz attı.

Konuk takımın tek golünü ise 52. dakikada Josha Vagnoman kaydetti.

Kaynak: AA