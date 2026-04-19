Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, bitime 4 hafta kala Stuttgart'ı 4-2 yenerek şampiyonluğunu garantiledi. Böylece Bavyera temsilcisi, üst üste 2. toplamda ise 35. şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Ligde 30. hafta mücadelesinde sahasında Stuttgart'ı ağırlayan Bayern Münih, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies ve Harry Kane'in golleriyle rakibini 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Bavyera temsilcisi, 64 puana sahip en yakın takipçisi Borussia Dortmund önünde bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, üst üste 2, toplamda ise 35. şampiyonluğunu kazandı.

Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Bayern Münih, bu turnuvalarda da kupa iddiasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
