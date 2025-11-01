Haberler

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bundesliga 9. hafta maçında lider Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti. Alman devi, bu sezon çıktığı 15 maçın tamamını kazanmayı başardı.

Bundesliga 9. hafta maçında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 3-0 kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Lider Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serge Gnabry, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 43. dakikada Loic Bade (K.K) kaydetti.

15'TE 15 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını da kazanarak 27 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Bavyera ekibi ayrıca, bu sezon oynadığı 15 resmi maçı da kazanmayı başardı. Bayer Leverkusen ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen, sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.

