Bayern Münih, Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği kesinleşen Barça, maçı Alman devinin kalesine şut atamadan tamamladı. Gecenin dikkat çeken diğer maçında Liverpool, Ajax'ı 3-0'la geçerken Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı.