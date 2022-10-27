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Bayern Münih, Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

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Bayern Münih, Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği kesinleşen Barça, maçı Alman devinin kalesine şut atamadan tamamladı. Gecenin dikkat çeken diğer maçında Liverpool, Ajax'ı 3-0'la geçerken Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı.

Barcelona ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman devi, 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikasında ise Pavard kaydetti. Barcelona ise maçı Alman devinin kalesine isabetli şut atamadan tamamladı.

Bayern Münih, Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Aynı gruptaki maçta Inter'in Viktoria Plzen'i 4-0 yenmesiyle, Barcelona'nın yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği kesinleşti.

Bayern Münih, Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:

Ajax- Liverpool : 0-3

Napoli-Rangers: 3-0

Club Brugge-Porto: 0-4

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 2-2

Inter-Viktoria Plzen: 4-0

Barcelona-Bayern Münih: 0-3

E.Frankfurt-Marsilya: 2-1

Tottenham-Sporting: 1-1

Bayern Münih, Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

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