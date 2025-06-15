Bayern Münih, Auckland City'yi Tarihi Farkla Yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih karşılaştığı Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City'yi tarihi farkla 10-0 mağlup etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile karşılaştı. Mücadeleye çok etkili başlayan Alman ekibi, ilk yarıda 6, ikinci yarıda da 4 kez gol sevinci yaşadı ve sahadan 10-0 galip ayrıldı. Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası tarihinde bir maçta 10 gol atan ilk takım olarak da tarihe geçti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri, 6. ve 22. dakikada Coman, 18. dakikada Sacha Boey, 20. ve 45+3. dakikada Olise, 22. dakikada Coman, 68., 73. ve 84 Musiala ve 89. dakikada Müller kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 1 Temmuz'a kadar Alman ekibinin formasını giyecek olan Leroy Sane ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bayern Münih, grubun ikinci maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile 21 Haziran'da karşılaşacak. - İSTANBUL