Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 6-1'lik skorla kazandı.

BAYERN'DEN RENCİDE EDİCİ SKOR

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Josip Stanisic, 22 ve 64. dakikada Michael Olise, 25. dakikada Serge Gnabry, 52. dakikada Nicolas Jackson ve 67. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Atalanta'nın tek golünü 90+3. dakikada Mario Pasalic attı.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla birlikte Alman ekibi Bayern Münih, gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.

